Ο Πεπ Γκουαρδιόλα περνάει δύσκολες στιγμές, τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό τομέα. Η Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει καταφέρει να αποδώσει όπως αναμενόταν και αυτός χωρίζει με την 30 χρόνια σύντροφο του.

Όπως αποκάλυψε η «Sport» μετά από 30 χρόνια κοινής πορείας, ο Πεπ Γκουαρδιόλα και η Κριστίνα Σέρα αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 1994 και παντρεύτηκε το 2014, ανακοίνωσε την απόφαση του τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το καταλανικό Μέσο, ζήτησαν από το στενό τους περιβάλλον να κρατήσει σιγή και να μην αποκαλύψει λεπτομέρειες στον Τύπο. Παρά τον χωρισμό, έχουν ακόμα φιλικές σχέσεις και συνεχίζουν να διατηρούν δεσμούς για χάρη της οικογένειάς τους.

Η «Sunday Mirror» είχε ήδη δημοσιεύσει το 2019 ότι η Κριστίνα έφυγε από το Μάντσεστερ, συνοδευόμενη από ένα από τα παιδιά της, για να ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με την εταιρεία μόδας που μέχρι τώρα διαχειριζόταν από μακριά.

