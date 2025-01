Σλοτ: «Η Νότιγχαμ Φόρεστ αξίζει να λογίζεται ως διεκδικήτρια του τίτλου»

Ο Άρνε Σλοτ αποθέωσε τη Νότιγχαμ Φόρεστ τονίζοντας πως έχει κερδίσει το δικαίωμα να λογίζεται ως διεκδικήτρια του τίτλου με τις φετινές της επιδόσεις.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ αποτελεί τη μεγάλη φετινή έκπληξη της Premier League, καθώς χάρη σε έναν εξαιρετικό και απροσδόκητο πρώτο γύρο κατάφερε να βρεθεί στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, πάνω από ονόματα όπως οι Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι, Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη κέρδισαν το χειροκρότημα και του προπονητή της Λιβερπουλ, Άρνε Σλοτ, ο οποίος ενόψει της μεταξύ τους κόντρας στο «City Ground» αποθέωσε τους Reds και τόνισε πως έχουν κερδίσει το δικαίωμα να λογίζονται ως διεκδικητές του τίτλου.

«Πάντα έλεγα πως είναι καλύτερα να κρίνεις τον βαθμολογικό πίνακα όταν η σεζόν φτάνει στη μέση. Αυτή η στιγμή έφτασε και το να είναι η Φόρεστ μαζί με εμάς, την Άρσεναλ, την Τσέλσι και την Μάντσεστερ Σίτι, τότε είναι σίγουρα μία ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς.

Αξίζουν να τους συμπεριφέρονται ως μία ομάδα που βρίσκεται μέσα στη μάχη του τίτλου, αν δεις τα αποτελέσματά τους και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται» ανέφερε αρχικά ο Σλοτ, προτού σταθεί και στην αγωνιστική τους εικόνα:

«Είναι μία ομάδα που δύσκολα δέχεται γκολ και υπάρχει λόγος για αυτό: δεν παίρνουν ρίσκα στο χτίσιμο της επίθεσής τους. Οπότε, όταν χάνουν τη μπάλα, τις περισσότερες φορές έχουν πολλούς παίκτες πίσω από τη μπάλα.

Και αν χρειαστεί να αμυνθούν, βλέπω 11 παίκτες που δουλεύουν πολύ σκληρά για να αποτρέψουν την αντίπαλη ομάδα από το να σκοράρει. Θα είναι πολύ δύσκολη η αποστολή μας να πάρουμε αποτέλεσμα στο Σίτι Γκράουντ. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο κάνει εκπληκτική δουλειά εκεί.

Αν κοιτάξετε πάντως τα χρήματα που έχουν ξοδέψει, δεν είναι απόλυτη έκπληξη ότι τα πηγαίνουν καλά φέτος»

Arne Slot says Nottingham Forest are title contenders this season ahead of Liverpool's visit to the City Ground on Tuesday night. #BBCFootball #NFOLIV pic.twitter.com/BxkC1ZPHqa