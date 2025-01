Ο Γκουαρδιόλα έκραξε νεαρούς θαυμαστές του: «Μην ξαναέρθετε για αυτόγραφο, πηγαίνετε σχολείο» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδωσε ένα μάθημα στα παιδιά που τον ακολουθούν σε κάθε ματς για ένα αυτόγραφο, παρακινώντας τα να κάνουν κάτι πιο ουσιαστικό στη ζωή τους και να μη θέτουν τη μόρφωσή τους σε δεύτερη μοίρα.

Νεαροί θαυμαστές του Πεπ Γκουαρδιόλα περίμεναν ένα αυτόγραφο αλλά πήραν κάτι πολύ πιο χρήσιμο. Ο Ισπανός τεχνικός συνάντησε τα παιδιά στον απόηχο της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Σίτι με τη Σάλφορντ, αλλά ήταν εμφανώς δυσαρεστημένος με το ότι του ζήτησαν να υπογράψει τις φανέλες τους. Το αφεντικό των Citizens τούς συμβούλεψε με έντονο ύφος να σταματήσουν να τον κυνηγούν και να κάνουν κάτι πιο ουσιώδες στη ζωή τους, να ψάξουν να βρουν τα όνειρά τους και να προετοιμαστούν για το μέλλον τους.

«Μην ξαναέρθετε εδώ. Δεν θα υπογράψω ποτέ ξανά, ξέρω ποιοί είστε. Πηγαίνετε στο σχολείο, προετοιμαστείτε για το μέλλον σας. Είστε νέα παιδιά, μην χάνετε τον χρόνο σας εδώ. Θέλετε να περάσετε όλη τη ζωή σας κάνοντας αυτό; Αλήθεια τώρα; Ποια είναι τα όνειρά σας; Δουλέψτε γι’ αυτά!», είπε ο Ισπανός τεχνικός, με τους θαυμαστές του να τον κοιτούν έκπληκτοι.

Pep Guardiola telling autograph hunters to stop coming back and live your lives is superb 👏 pic.twitter.com/vuQnGAixBf