Ο Αλεξάντερ Ίσακ έμαθε να σκοράρει απλά και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, αναλύει πώς ο επιθετικός της Νιούκαστλ απογείωσε την ποιότητα των ευκαιριών του για να σπείρει τρόμο στην Premier League.

Μετράει 14 γκολ στα τελευταία 15 του παιχνίδια, πήρε το βραβείο του παίκτη του μήνα στην Premier League και έχει υποχρεώσει το Νησί να παραδεχθεί ομόφωνα πως αυτή τη στιγμή - μάλλον - κανείς δεν βρίσκεται σε πιο τρομακτική κατάσταση από αυτόν. Ο Αλεξάντερ Ίσακ εκπληρώνει τις υποσχέσεις του potential του, έχει γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Νιούκαστλ και, όσο... τακτοποιείται στην ελίτ, το Gazzetta με τη βοήθεια του Wyscout, της κορυφαίας πλατφόρμας ποδοσφαιρικής ανάλυσης, επιχειρεί να αναδείξει πώς ο 25χρονος Σουηδός επένδυσε στην απλότητα για να απογειωθεί στο σκοράρισμα.

14 goals in his last 15 games.



Alexander Isak's incredible form 🤯🇸🇪 pic.twitter.com/u6pF4ItEaA — Newcastle United (@NUFC) January 8, 2025

Αλεξάντερ Ίσακ: Το «μυστικό» των γκολ

«Εγώ και ο κόουτς ψάχνουμε τον τρόπο που μπορώ να πετυχαίνω όχι ακριβώς "εύκολα" γκολ, αλλά αυτά τα γκολ στα οποία έχεις βρεθεί στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Είναι κάτι που μπορώ να κάνω περισσότερο», δήλωσε πριν περίπου έναν χρόνο στο Athletic ο Αλεξάντερ Ίσακ. Ο Σουηδός φορ ήταν ανέκαθεν εντυπωσιακός, ανέκαθεν σκόραρε τέρματα σαν τον πρόσφατο «κεραυνό» του απέναντι στη Λίβερπουλ, όμως για καιρό τού έλειπε η συνέπεια στο σκοράρισμα. Και έλειπε ακριβώς επειδή έλειπαν αυτά τα... εύκολα γκολ.

What a strike from Alexander Isak 🚀



This effort wins him December's Guinness Goal of the Month award! #PLAwards | @NUFC pic.twitter.com/8q02f1EBqO January 10, 2025

Οποιοσδήποτε επιθετικός δεν μπορεί μακροπρόθεσμα απλά να... γεννάει γκολ. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να απειλεί με συνέπεια, να βρίσκει ποιοτικές ευκαιρίες που πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητές του να σκοράρει. Και στη συνέχεια τα γκολ εν τέλει έρχονται. Όσο καλύτερες τελικές βρίσκει, τόσο πιο πιθανό είναι να σκοράρει και τα Expected Goals αποτελούν το πιο αξιόπιστο κριτήριο για αυτήν ακριβώς την ποιότητα των ευκαιριών. Ο Ίσακ ήξερε πως έπρεπε να δουλέψι στις «εύκολες» τελικές προσπάθειες, στα σουτ αυτά που θα τον βοηθήσουν να σκοράρει περισσότερο. Και έκανε αυτό ακριβώς για να γίνει - διόλου τυχαία - η πιο φονική έκδοση του εαυτού του.

Ας κρατήσουμε πως η μέση αξία κάθε τελικής στο ποδόσφαιρο - πάντα εξαιρουμένων των πέναλτι - ανέρχεται στο 0,10xG/shot, χοντρικά δηλαδή κάθε σουτ έχει 10% πιθανότητες να γίνει γκολ. Ο Σουηδός ολοκλήρωσε την πρώτη του σεζόν στην Αγγλία (2022/23) στο 0,13xG/shot. Αρκετά καλή επίδοση, μα τίποτα μπροστά στο φετινό του 0,21xG/shot! Πρόκειται για φοβερό νούμερο, το υψηλότερο ανάμεσα σε όλους τους παίκτες στην Premier League φέτος, ένα νούμερο που περικλείει τη δουλειά του Ίσακ στο να βρίσκει εξαιρετικές ευκαιρίες για τον εαυτό του, αλλά και τη βελτίωση της ίδιας της Νιούκαστλ στην τροφοδοσία του.

Οι χάρτες των τελικών του Ίσακ - Με ροζ τα γκολ, με μπλε τα εντός και με μαύρο τα εκτός στόχου σουτ του

Αυτά αποτυπώνονται και στη σύγκριση των shotmaps του, όπως φαίνονται παραπάνω. Ο Ίσακ φέτος (σ.σ το γράφημα στα δεξιά) εκτελεί από εξαιρετικές θέσεις μέσα και κεντρικά στην περιοχή. Είναι εντυπωσιακό το πόσα γκολ (ροζ κυκλάκια) έχει σκοράρει από τόσο κοντινές στο τέρμα θέσεις. Πάντα ήταν εξαιρετικός απέναντι σε υψηλές γραμμές άμυνας, πλέον έχει βρει τον τρόπο να κινείται εξαιρετικά και μέσα στο «κουτί», πλέον ολοκληρώνει το πακέτο του.

Αυτά είναι τα «εύκολα γκολ» για τα οποία μιλούσε, αυτά που ήξερε πως πρέπει να δουλέψει. Και αυτά που τον έχουν μετατρέψει σε έναν από τους κορυφαίους - δίχως την παραμικρή υπερβολή - σέντερ φορ στην Premier League. Ο Ίσακ μετράει φέτος - χωρίς τα πέναλτι - 0,72xG ανά 90 λεπτά, ακριβώς όσα και ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Απειλεί όσο ποτέ άλλοτε, είναι πιο επικίνδυνος από ποτέ και αυτό, σε συνδυασμό με την αυτοπεποίθηση και τη φόρμα του (23% των τελικών του καταλήγουν στα δίχτυα), τον έχουν εκτοξεύσει.

Το... κερασάκι στην τούρτα του πακέτου του Ίσακ

Την ίδια στιγμή βέβαια τα γκολ, που πλέον έρχονται κατά ριπάς, του Ίσακ δεν είναι τίποτα παραπάνω από το... κερασάκι στην τούρτα του πακέτου του. Χρειάστηκε εύλογα χρόνο προσαρμογής στην Αγγλία, ταλαιπωρήθηκε και από αρκετούς τραυματισμούς, μα πια είναι σαφές σε όλους πόσο ολοκληρωμένος επιθετικός είναι ο 25χρονος. Σκοράρει, έχει ύψος και δύναμη και ταυτόχρονα απίθανη τεχνική τηρουμένων των αναλογιών της σωματοδομής του.

Inside out, round and round 🕺



Alexander Isak turned on the style when Newcastle faced Everton last season 🪄 pic.twitter.com/fWpCS81YIw — Premier League (@premierleague) December 7, 2023

Είναι ταχύτατος, ένα απόλυτο «όπλο» στις επιθετικές μεταβάσεις και ταυτόχρονα μια κομβική παρουσία μέσα στην περιοχή. Μπορεί να κατέβει χαμηλά και να συνδυαστεί με τους συμπαίκτες του, μπορεί να δημιουργήσει για χάρη τους. Μετρά 0,16xA/90' και μόλις το 1% των υπόλοιπων κεντρικών επιθετικών στην Premier League έχουν περισσότερες πάσες-κλειδιά από αυτόν. Ακόμα και χωρίς την μπάλα ωστόσο, έχει αποδείξει πόσο σημαντικός είναι. Αμύνεται, τρέχει, πιέζει ασταμάτητα. Από τους φορ του αγγλικού πρωταθλήματος μόνο ο Εβανίλσον της Μπόρνμουθ έχει μετρήσει φέτος περισσότερα κλεψίματα στο τελευταίο τρίτο.

Όλα όσα ο Αλεξάντερ Ίσακ κάνει ή μπορεί να κάνει - και είναι πραγματικά πολλά αυτά - είναι μέρη του πακέτου του, ενός πακέτου, που δίχως αμφιβολία ανήκει στην ελίτ. Και ο σταρ της Νιούκαστλ έχει βαλθεί φέτος να αποδείξει ακριβώς αυτό.