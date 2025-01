Ο Αλεξάντερ Ίσακ της Νιούκαστλ έλαβε το βραβείο του καλύτερου παίκτη της Premier League για τον Δεκέμβριο, παρά το ότι ο Σαλάχ είχε καταρρίψει το ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ και ασίστ μέσα σε ένα μήνα.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ αποτελεί ένα από τα βασικά «γρανάζια» της μηχανής του Έντι Χάου, με τον Σουηδό να ξεκινάει δειλά τη φετινή σεζόν στη Νιούκαστλ και να «εκτοξεύεται» τον Δεκέμβριο. Από τις αρχές του προηγούμενου μήνα, ο 25χρονος στράικερ έχει σημειώσει εννέα γκολ στην Premier League, με τις εμφανίσεις του να έχουν φέρει τις «καρακάξες» πολύ κοντά στα εισιτήρια για το Champions League, αλλά και μία ανάσα πριν τον τελικό του League Cup.

Ο 25χρονος επιθετικός αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του Δεκεμβρίου στο αγγλικό πρωτάθλημα, εκθρονίζοντας τον Μοχάμεντ Σαλάχ που είχε παραλάβει το ίδιο βραβείο για τον Νοέμβριο. Επιλέον, έγινε ο πρώτος Σουηδός μετά τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς το 2016 που πήρε αυτόν τον «τίτλο».

Τα προγνωστικά, ωστόσο, έδειχναν ότι ο Αιγύπτιος άσος της Λίβερπουλ θα ήταν back-to-back ο πολυτιμότερος παίκτης στη διοργάνωση. Ο ίδιος κατέρριψε το ρεκόρ των περισσότερων γκολ και ασίστ μέσα σε έναν μήνα (7G/7A) και η επιλογή του Ίσακ από την Premier League προκάλεσε έκπληξη στις τάξεις των Reds.

