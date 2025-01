Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, Τόμας Ροζίτσκι, είναι ο νούμερο ένα υποψήφιος για τη θέση του αθλητικού διευθυντή στην ομάδα, καθώς οι Gunners ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Εντού Γκασπάρ.

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Μικέλ Αρτέτα είδε τον καλό του συνεργάτη και φίλο, Εντού Γκασπάρ, να αποχωρεί από την Άρσεναλ υποβάλλοντας την παραίτησή του από τη θέση του αθλητικού διευθυντή για να αναλάβει ρόλο CEO στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Έκτοτε, οι Gunners αναζητούν τον διάδοχο του Βραζιλιάνου συνεχίζοντας για την ώρα με προσωρινό αθλητικό διευθυντή, τον Τζέισον Άιτο. Όπως αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα, φαβορί για να αναλάβει τον εν λόγω ρόλο στην ομάδα είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής της, ο Τόμας Ροζίτσκι. Ο Τσέχος, που είχε αγωνιστεί στην Άρσεναλ την δεκαετία 2006-2016, είναι από τον Δεκέμβριο του 2018 αθλητικός διευθυντής στην Σπάρτα Πράγας, στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα και με τη φανέλα της οποίας αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Ο Ροζίτσκι βρίσκεται σε τακτική επαφή με τα μέλη της ιεραρχίας της Άρσεναλ και δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην ομάδα για έναν νέο ρόλο, σμίγοντας με τους πρώην του συμπαίκτες, Μικέλ Αρτέτα και Περ Μερτεσάκερ (που είναι διευθυντής των Ακαδημιών). Ο ίδιος είναι έτοιμος για μία νέα πρόκληση, ωστόσο προτιμάει να ολοκληρώσει την τρέχουσα σεζόν στην Σπάργα Πράγας προτού αποχωρήσει.

