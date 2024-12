Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ρομπέρτο Ολάμπε της Ρεάλ Σοσιεδάδ βρίσκεται η Άρσεναλ, προκειμένου ο 57χρονος Ισπανός να διαδεχθεί τον Εντού στο πόστο του αθλητικού διευθυντή.

Με τον Εντού Γκασπάρ να αποτελεί παρελθόν από την Άρσεναλ εδώ και περίπου έναν μήνα, οι Gunners βρίσκονται σε αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του Βραζιλιάνου πρώην αθλητικού διευθυντή της ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει ρόλο CEO στις τρεις ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Μάλιστα, η Άρσεναλ φαίνεται πως έχει βρει τον διάδοχο του άλλοτε στενού συνεργάτη του Μικέλ Αρτέτα και, σύμφωνα με το «FootMercato», είναι ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ρομπέρτο Ολάμπε για να αναλάβει χρέη νέου αθλητικού διευθυντή από το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο 57χρονος Ισπανός διανύει την τρίτη του θητεία ως αθλητικός διευθυντής στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με τον ίδιο να αναφέρει πρόσφατα ότι δεν θα συνεχίσει στον σύλλογο μετά το πέρας της φετινής σεζόν, κάτι που τον καθιστά διαθέσιμο στην «αγορά».

