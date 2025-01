Η Τότεναμ ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε την οψιόν του Χέουνγκ Μιν Σον και θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Παρά τα όσα ακούγονταν για το ενδεχόμενο της πώλησης του Χέουνγκ Μιν Σον, η Τότεναμ αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2026. Ο Νοτιοκορεάτης θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τους Σπερς μέχρι το μεθεπόμενο καλοκαίρι, υπερβαίνοντας έτσι τα δέκα χρόνια διαμονής στο βόρειο Λονδίνο.

Ο 32χρονος είχε δεχθεί προτάσεις από μεγάλα κλαμπς της Ισπανίας, συμπεριλαμβανομένων των Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ από το Νησί είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρά τους «μνηστήρες» αυτούς, ο Σον αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση για την επέκταση της συνεργασίας με την ομάδα του Ποστέκογλου και θα συνεχίσει να φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Μετά την αποχώρηση του Χάρι Κέιν, ο Νοτιοκορεάτης εξτρέμ έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στους Σπερς, ενώ κατά τη διάρκεια της πολυετούς θητείας του έχει σημειώσει 125 γκολ και 68 ασίστ, σε 320 εμφανίσεις.

