Οπαδός της Σαουθάμπτον προέβλεψε σωστά την «βαριά» ήττα από την Μπρέντφορντ (0-5), παρέλαβε φανέλα των Αγίων ως... ανταμοιβή και το πανηγύρισε εν μέσω αποδοκιμασιών.

Μία παράξενη σκηνή εκτυλίχθηκε στο σαλόνι φιλοξενίας του «St. Mary's Stadium», μερικές στιγμές μετά την πεντάρα με την οποία «φιλοδώρησε» η Μπρέντφορντ την Σαουθάμπτον.

Πιο συγκεκριμένα, η Κλερ, οπαδός της Σαουθάμπτον, ήταν αρκετά... μπροστά από την αναμέτρηση, καθώς προέβλεψε σωστά το αποτέλεσμα του ματς! Ως ανταμοιβή για το ορθό 5-0 υπέρ της Μπρέντφορντ, η Κλερ έλαβε από τον μουδιασμένο Άνταμ Άρμστρονγκ (που ωστόσο χαμογέλασε ευγενικά) μία φανέλα της ομάδας, με την ίδια να το χαίρεται πάντως με την καρδιά της.

👏 This lady went to the Southampton game yesterday with her son despite knowing absolutely nothing about football..



She predicted the 0-5 scoreline in the hospitality suite and got booed when collecting her prize from Adam Armstrong. 😂pic.twitter.com/WoKfTEP6Ez