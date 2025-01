Οι οπαδοί της Σαουθάμπτον και της Μπρέντφορντ έδωσαν... ρέστα σε ένα απίθανο ρεσιτάλ που η μία τρόλαρε την άλλη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων.

Ρεσιτάλ τρολαρίσματος έδωσαν οι οπαδοί της Σαουθάμπτον και της Μπρέντοφορντ στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για την 20ή αγωνιστική της Premier League.

Πιο συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν οι φίλαθλοι των Μελισσών, στο 1-0 της ομάδας τους, φώναξαν το σύνθημα «πόσο σκ@τ@ είστε, σας νικάμε εκτός έδρας», καθώς τη φετινή σεζόν η Μπρέντφορντ δεν έχει καμία νίκη μακριά από την έδρα της.

Brentford fans mock Southampton with chants of: “How s**t must you be, we’re winning away.”



The Bees have failed to win on the road in the Prem so far this season but lead here at St Mary’s | #BrentfordFC #SaintsFC #PremierLeague pic.twitter.com/QfTuoU0z0e