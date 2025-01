Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ανέφερε ποιοι είναι οι καλύτεροι φίλοι του από τον κόσμο του ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και τον Κώστα Τσιμίκα στην κορυφή της λίστας του.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποκάλυψε τους καλύτερους φίλους του στο ποδόσφαιρο σε συνέντευξή του στο «TNT Sports», με ιδιαίτερη αναφορά στον Εντέν Αζάρ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην Τσέλσι.

Ωστόσο, οι πιο κοντινοί του φίλοι είναι οι συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ. Ο Αιγύπτιος σταρ ανέφερε τον Κώστα Τσιμίκα ως τον πιο κοντινό του, ενώ στη συνέχεια μίλησε με εκτίμηση για τους Σόμποσλαϊ, Φαν Ντάικ, Αλεξάντερ-Άρνολντ και Ρόμπερτσον.

Η στενή τους φιλία αποτελεί τον πυρήνα των Reds, εντός και...εκτός γηπέδου.

