Ο Κασεμίρο τελειώνει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με τον Ρομάνο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να... αποχαιρετήσει τον Κασεμίρο, καθώς ο Βραζιλιάνος μέσος δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 31χρονος Βραζιλιάνος αναμένεται να αποχωρήσει, καθώς ο Αμορίμ θέλει να φέρει νέα πρόσωπα στους Red Devils και σκοπεύει να ενισχυθεί στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου .

Οι Κρίστιαν Έρικσεν και Βίκτορ Λίντελοφ προηγούνται στη λίστα των αποχωρήσεων, αλλά ο Κασεμίρο φαίνεται να ακολουθεί, με την ομάδα να προχωρά σε αλλαγές για να ανακάμψει από τα απογοητευτικά αποτελέσματα.

Να θυμίσουμε ότι ο 31χρονος μέσος έγινε μέλος των Red Devils το καλοκαίρι του 2022 από τη Ρεάλ και μέτρησε 105 εμφανίσεις με τη φανέλα της Γουνάιτεντ, βρήκε δίχτυα 15 φορές και μοίρασε εννέα ασίστ.

