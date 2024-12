Μαρέσκα για Γκουαρδιόλα: «Μου προκαλούν γέλιο οι κριτικές που λένε ότι είναι τελειωμένος»

Ο Έντσο Μαρέσκα υπερασπίστηκε τον συνάδελφό του, Πεπ Γκουαρδιόλα, στη δύσκολη περίοδο που διανύει στον πάγκο της Σίτι, υποστηρίζοντας ότι φταίνε οι τραυματισμοί κι όχι ο Ισπανός τεχνικός.

Η πρωτοφανής πορεία της Μάντσεστερ Σίτι που βυθίζεται όλο και περισσότερο στη βαθμολογία, έχει προκαλέσει έκπληξη τόσο στις τάξεις της ομάδας όσο και στους υπόλοιπους συλλόγους της Premier League. Ο Έντσο Μαρέσκα, μέσω της Standard έδωσε τη δική του οπτική για τα όσα συμβαίνουν στο στρατόπεδο των Citizens θέλοντας παράλληλα να υπερασπιστεί τον Πεπ Γκουαρδιόλα που είναι ένας από τους μέντορές του.

Ο Μαρέσκα αναφέρθηκε στα σχόλια και τις κριτικές απέναντι στον Ισπανό κόουτς, λέγοντας ότι τού προκαλούν γέλιο το ότι κάποιοι ισχυρίζονται πως εκείνος είναι τελειωμένος.

«Μίλησα με τον Πεπ χθες και είναι απόλυτα ήρεμος και ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει», είπε ο Μαρέσκα. «Αν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο και ξέρεις την κατάσταση που επικρατεί εκεί με τους τραυματισμούς που έχουν, καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Όταν βλέπεις κάποιον να είναι τόσο επιτυχημένος τη μία σεζόν μετά την άλλη, τη στιγμή που αρχίζει να πέφτει, ο κόσμος λατρεύει να λέει ''Α, κοίτα, δεν είναι αρκετά ικανός πια''. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι η πραγματικότητα», κατέληξε ο Ιταλός τεχνικός της Τσέλσι.

