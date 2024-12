Στο ναδίρ της επιμέρους βαθμολογίας της Premier League το τελευταίο δίμηνο βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας μαζέψει τους λιγότερους βαθμούς :από τις 20 ομάδες στις τελευταίες οκτώ αναμετρήσεις!

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν μπορεί να βάλει «στοπ» στην ελεύθερη πτώση που διανύει το τελευταίο διάστημα, έχοντας μετατρέψει τις ήττες από αρνητική παρένθεση σε κανόνα.

Το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα παραπαίει αγωνιστικά και ψυχολογικά και αυτό αντικατοπτρίζεται στη δεινή συγκομιδή της μόλις μίας νίκης στα τελευταία δώδεκα παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης, σερί που εκτός από όλα τα ιστορικά κοντέρ των Σίτιζενς κινδυνεύει να «διαλύσει» ολοκληρωτικά την πορεία της τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ευρώπη.

Πολλά είναι τα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί για να περιγράψουν το μέγεθος της πρωτόγνωρης αυτής κρίσης που βιώνουν οι τετράκις σερί πρωταθλητές. Η απόλυτη αντανάκλασή της, όμως, συνοψίζεται στον επιμέρους βαθμολογικό πίνακα της Premier League από την 1η Νοεμβρίου: Εκεί, η Μάντσεστερ Σίτι είναι ουραγός!

Μοιάζει απίθανο, αλλά στο διάστημα αυτό η Σίτι έχει κερδίσει λιγότερους βαθμούς από όλες τις υπόλοιπες 19 ομάδες, συγκεκριμένα μόλις τέσσερις σε σύνολο οκτώ αναμετρήσεων! Λιγότερους μέχρι κι από την πραγματική ουραγό της συνολικής βαθμολογίας, Σαουθάμπτον (5 από τους 6)!

Κι όλα αυτά για την ίδια ομάδα που στα πρώτα οκτώ ματς της σεζόν βρισκόταν στη 2η θέση και σε απόσταση αναπνοής (-1) από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ!

Θυμίζεται ότι η κομβική απουσία του Ρόδρι σημειώθηκε από τα τέλη Σεπτεμβρίου, με τη Σίτι να ακολουθεί έκτοτε σερί τριών νικών και μιας ισοπαλίας στα τέσσερα ματς πριν μπει ο Νοέμβριος κι αρχίσει ο... κατήφορος με αφετηρία το παιχνίδι κόντρα στην Μπόρνμουθ.

