Ο Άαρον Ράμσντεϊλ επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του στο δάκτυλο και φόρεσε ένα... ιδιαίτερο ζευγάρι γάντια.

Τράβηξε τα βλέμματα ο Άαρον Ράμσντεϊλ στον αγώνα της Σαουθάμπτον στην έδρα της Φούλαμ. Ο Άγγλος γκολκίπερ επέστρεψε στη δράση μετά από 40 περίπου ημέρες, αφού είχε σπάσει το δάκτυλό του αλλά αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν τα γάντια του.

Επρόκειτο για ένα ειδικά σχεδιασμένο ζευγάρι του οποίου το ένα χέρι είχε θέση για τέσσερα μόνο δάκτυλα. Αυτό συνέβη επειδή από μέσα ο Ράμσντεϊλ φορούσε προστατευτικό και τα χτυπημένα του δάκτυλα έπρεπε να παραμένουν ενωμένα. Για αυτό λοιπόν τον επόμενο καιρό ο Άγγλος θα φοράει ένα κανονικό γάντι κι ένα... τετραδάκτυλο.

Aaron Ramsdale, making his first appearance since early November after suffering a fractured finger, is wearing a modified glove... 🧤 pic.twitter.com/PLR7WhxFpv