Η Μάντσεστερ Σίτι που έφτασε χθες τις εννέα ήττες στα 12 τελευταία παιχνίδια της και η τελευταία φορά που τα άλλα μέλη του Big-6 έπαθαν κάτι αντίστοιχο.

Ακόμη μία ήττα γνώρισε χθες η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα, αυτή τη φορά εκτός έδρας από την Άστον Βίλα με 2-1. Αυτή ήταν η 9η ήττα στους τελευταίους 12 αγώνες για τους «πολίτες», όταν στα τελευταία 106 ματς είχαν χάσει μόλις οκτώ.

