Πεπ Γκουαρδιόλα: «Χωρίς τον Χάαλαντ θα ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα απάντησε στον Έρλινγκ Χάαλαντ με αφορμή τη σκληρή αυτοκριτική που έκανε ο Νορβηγός, υποστηρίζοντας ότι αν δεν ήταν εκείνος η Μάντσεστερ Σίτι θα βρισκόταν σε χειρότερη μοίρα.

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε κακό φεγγάρι και τα αρνητικά αποτελέσματα δεν έχουν τέλος για την ομάδα του Γκουαρδιόλα, που πλέον έχει εννέα ήττες στα τελευταία 12 ματς. Μετά και το 2-1 από την Άστον Βίλα, στη 17η αγωνιστική της Premier League, η κριτική απέναντι στον Ισπανό τεχνικό και τους παίκτες του είναι έντονη, με τον ίδιο τον Χάαλαντ να παραδέχεται ότι δεν προσφέρει στην ομάδα του όσο θα ήθελε.

Ο Νορβηγός επιθετικός σε δηλώσεις που παραχώρησε μίλησε για τη δική του απόδοση, υποστηρίζοντας ότι τελευταία δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ο ίδιος είπε ότι πρέπει να βελτιωθεί, στηρίζοντας παράλληλα τον προπονητή του και τα όσα έχει καταφέρει ως κόουτς των Citizens.

Από τη μεριά του, ο Γκουαρδιόλα θέλησε να σταθεί στο πλευρό του παίκτη του και να τον εμψυχώσει με το δικό του τρόπο, απαντώντας στη σκληρή αυτοκριτική που εκείνος έκανε.

«Δεν συμφωνώ με τον Χάαλαντ. Χωρίς αυτόν θα ήμασταν ακόμα χειρότερα, αλλά μου αρέσει να είναι οι παίκτες μου έτσι. Είναι ο μόνος τρόπος ώστε να γίνουμε καλύτεροι. Δεν συμφωνώ με τον Έρλινγκ, γιατί προσπάαθεί και πρέπει να του δοθούν οι σωστές πάσες στα σωστά σημεία, αλλά τώρα θα ανασυνταχθούμε και θα παλέψουμε να κερδίσουμε το επόμενο ματς», είπε ο 53χρονος τεχνικός με αφορμή τα σχόλια του παίκτη του.

🔵🇳🇴 Pep: “I'm not agreeing with Erling Haaland’s self critical comments. Without him we would be even worse”.



“At the end he needs to be delivered with the right balls, the right spots in the right positions, but now we recover and we will fight for the next one...”. pic.twitter.com/n34qBf35lH