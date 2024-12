Γιρλάντες, λαμπάκια, δώρα, λουκούλλεια γεύματα και, φυσικά, χριστουγεννιάτικες... ποδοσφαιρικές ιστορίες! Το Gazzetta σάς κρατά συντροφιά σερβίροντας πέντε εορταστικά «επιδόρπια».

Σε ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος του πλανήτη, το ποδόσφαιρο και τα Χριστούγεννα πάνε μαζί. Για τους Βρετανούς, η μπάλα τις ημέρες των εορτών είναι μία παράδοση, σαν την πουτίγκα μετά το χριστουγεννιάτικο γεύμα. Πολύ πριν την καθιέρωση της Boxing Day το 1957, οι αναμετρήσεις διεξάγονταν όντως ανήμερα των Χριστουγέννων και αποτελούσαν πόλο έλξης για όλους.

Εξάλλου, ήταν η ημέρα του ρεπό για την πλειοψηφία του πληθυσμού. Ιδίως για την εργατική τάξη, που συνήθως οι μικρές οικίες ήταν υπερπλήρεις από τον συνωστισμό, έμοιαζε ως την καταλληλότερη ευκαιρία για να βγουν οι άνθρωποι στον δρόμο και να χαλαρώσουν προτού επιστρέψουν στις δουλειές τους.

Υπό των ήχο των «Jingle Bells», το Gazzetta σάς παρουσιάζει μερικές από τις πιο περίεργες και ασυνήθιστες ιστορίες ποδοσφαιρικών αγώνων ανήμερα των Χριστουγέννων.

Μία απίθανη και ανεξίτηλη στα… κιτάπια του αγγλικού ποδοσφαίρου ιστορία είναι αυτή ων Χριστουγέννων του 1937. Ένα βαρύ πέπλο ομίχλης είχε καλύψει τη Βρετανία προκαλώντας πολλαπλά προβλήματα, όπως επίσης και τη ματαίωση προγραμματισμένων ποδοσφαιρικών παιχνιδιών. Εκτός από ένα. Τσέλσι και Τσάρλτον αναμετρήθηκαν κανονικά στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ή τουλάχιστον αυτό προσπάθησαν να κάνουν.

Με το ματς στο 1-1, ο θρυλικός τερματοφύλακας της Τσάρλτον, Σαμ Μπάρτραμ στεκόταν μπροστά από την εστία του, πάντα σε ετοιμότητα. Η καταχνιά είχε σκεπάσει το γήπεδο και καμία φιγούρα δεν φαινόταν, τίποτα δεν κινούνταν. Ώσπου κάποια στιγμή, είδε έναν… αστυνομικό να τον πλησιάζει λέγοντάς του ότι ο αγώνας είχε διακοπεί εδώ και 15 λεπτά. Ο Μπάρτραμ ήταν ο μοναδικός που είχε μείνει στο γήπεδο μαζί με τα φαντάσματα της ομίχλης που τον έκαναν να φαντάζεται ότι διακρίνει τους συμπαίκτες του. Το επικό ενσταντανέ με τον ίδιο να είναι σε θέση δράσης μπροστά από το τέρμα του θα θυμίζει για πάντα εκείνη την… τρελή χριστουγεννιάτικη ιστορία 87 χρόνια πριν!

Goalkeeper Sam Bartram alone on the pitch, unaware the game had been called off 15 minutes earlier due to heavy fog. pic.twitter.com/chRm7WxiEO