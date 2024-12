Κορυφαίος τερματοφύλακας της χρονιάς αναδείχθηκε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες στα βραβεία The Best της FIFA.

Ακόμα μια διάκριση για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες! Ο Αργεντινός τερματοφύλακας αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος στον κόσμο για το 2024 στα βραβεία «The Best» που διοργανώνει η FIFA, εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με Άστον Βίλα και Αργεντινή. Την περίοδο που ολοκληρώθηκε ο Μαρτίνες αποτέλεσε μέλος της εντυπωσιακής Άστον Βίλα που έφτασε μέχρι την πρώτη τετράδα της Premier League, ενώ σήκωσε το Copa America με την εθνική Αργεντινής το προηγούμενο καλοκαίρι.

Dibu's done it again.



Emi Martinez is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper for the second time in three years! 🧤🧤