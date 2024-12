Άμεση ήταν η αντίδραση της διοίκησης της Σαουθάμπτον μετά το 0-5 από την Τότεναμ, καθώς απέλυσε τον Ράσελ Μάρτιν που φέτος είχε μόλις μία νίκη σε 16 αγωνιστικές στην Premier League.

Η ταπεινωτική ήττα της Σαουθάμπτον από την Τότεναμ, με 0-5 εντός έδρας ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και οδήγησε στην απόλυση του Ράσελ Μάρτιν.

Ο 38χρονος τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Αγίων, έχοντας μόλις μία νίκη στην Premier League σε 16 αγωνιστικές, ενώ πλέον το ενδεχόμενο του υποβιβασμού είναι κάτι περισσότερο από σοβαρό. Η Σαουθάμπτον ανέβηκε στην Α' κατηγορία υπό τις οδηγίες του Βρετανού, ωστόσο ο κύκλος του εκεί φαίνεται να έχει κλείσει μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρονιάς που την έχουν φτάσει στον πυθμένα της βαθμολογίας.

Η οργή του κόσμου ήταν έντονη καθώς ζητούσαν την απομάκρυνσή του ήδη από το πρώτο -καταστροφικό- ημίχρονο απέναντι στους Σπερς. Η διακοπή της συνεργασίας με τον Μάρτιν ήταν μονόδρομος και πλέον θα αναζητηθεί το άτομο που θα αναλάβει τα ηνία σε μία πολύ δύσκολη περίοδο για τον σύλλογο.

«Με βαριά καρδιά πήραμε την απόφαση να απομακρύνουμε τον Ράσελ Μάρτιν. Παρά τις δυσκολίες της σεζόν, η ανάγκη για καλύτερα αποτελέσματα ήταν επιτακτική», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της Σαουθάμπτον, που θα συνεχίσει έχοντας τον Σάιμον Ρασκ ως υπηρεσιακό στην άκρη του πάγκου της.

