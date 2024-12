Ως κάτι... μαγικό χαρακτήρισε ο Ρούμπεν Αμορίμ την μεγάλη ανατροπή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Μάντσεστερ Σίτι στο φινάλε του ντέρμπι, η οποία θύμισε εποχές Φέργκιουσον.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε ένα τεράστιο «διπλό» στο «Έτιχαντ» και μάλιστα με μία τρομερή ανατροπή στα τελευταία λεπτά, υποχρεώνοντας τη Σίτι σε νέα ήττα.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ, που πριν από λίγες εβδομάδες είχε νικήσει ξανά τους Citizens ως προπονητής της Σπόρτινγκ, μίλησε μετά το τέλος του παιχνιδιού κάνοντας λόγο για μία ανατροπή που θύμισε τις παλιές καλές εποχές της Γιουνάιτεντ, υπό τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

«Ήταν απίστευτο, ήταν η Fergie time, το πιστεύω. Κάτι μαγικό συνέβη! Πιστεύω ότι το αξίζαμε. Ήταν πολύ δύσκολο ματς, αλλά το πιστέψαμε μέχρι το τέλος. Καταφέραμε να σκοράρουμε, χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη που είναι σημαντική για εμάς και τους φιλάθλους», δήλωσε ο Πορτογάλος τεχνικός.

🔴🪄 Rúben Amorim: “It was incredible. It was Fergie time, I believe in it… something magic happened”.



“I think we deserved it. It was very tough match but we believe until the end. We managed to score, we needed that win, it was important for us and for our fans”. pic.twitter.com/GejjPOz9WT