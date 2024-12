Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Γουλβς αποτελεί κι επίσημα ο Γκάρι Ο' Νιλ μετά την ήττα από την Ίπσουιτς που άφησε τους Λύκους στην προτελευταία θέση της Premier League.

Το παιχνίδι κόντρα στην Ίπσουιτς ήταν το τελευταίο για τον Γκάρι Ο' Νιλ ως προπονητή της Γουλβς, η διοίκηση της οποίας ανακοίνωσε την απομάκρυνσή του από την τεχνική ηγεσία.

Ο Άγγλος coach πλήρωσε το «μάρμαρο» για το κάκιστο ξεκίνημα των Λύκων τη φετινή σεζόν και η χθεσινή εντός έδρας ήττα από τους «Tractor Boys» αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, αφήνοντας την ομάδα στην προτελευταία θέση της Premier League με μόλις 9 βαθμούς σε 16 ματς και στο -4 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Πλέον, η Γουλβς βρίσκεται σε αναζήτηση του διαδόχου του Ο' Νιλ, με το όνομα του άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, Κάρλος Κορμπεράν να έχει ακουστεί το τελευταίο διάστημα.

Ο Ο' Νιλ αποχωρεί, λοιπόν, μετά από 16 μήνες στο τιμόνι των Λύκων, έχοντας ολοκληρώσει την περσινή σεζόν με θετικά δείγματα γραφής τα οποία, ωστόσο, δεν είχαν συνέχεια.

Gary O'Neil's time at Wolves is over.



He leaves the club after only two wins from 16 Premier League games this season.#BBCFootball pic.twitter.com/NQgAMfJaIt