Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, ο Κάρλος Κορμπεράν είναι στη λίστα των υποψηφίων αντικαταστατών του Γκάρι Ο' Νιλ που είναι πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου από τη Γουλβς.

Το όνομα του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Κάρλος Κορμπεράν, έχει συνδεθεί με ακόμα μία ομάδα της Premier League, μετά τη Λέστερ. Πρόκειται για τη Γουλβς που είναι πολύ κοντά στο να αλλάξει τεχνική ηγεσία, μιάς και η εικόνα της υπό τις οδηγίες του Γκάρι Ο'Νιλ είναι κάθε άλλο παρά καλή. Όντες στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, οι Λύκοι ψάνχουν σανίδα σωτηρίας και είναι έτοιμοι να κάνουν ριζικές αλλαγές απολύοντας τον Βρετανό.

Σε περίπτωση που επέλθει αυτό το «διαζύγιο», οι Άγγλοι έχουν θέσει ψηλά στη λίστα τους τον Κορμπεράν, όπως έκανε γνωστό ο έγκριτος δημοσιογράφος της Relevo, Ματέο Μορέτο.

Ο 41χρονος βρίσκεται στη Γουέστ Μπρομ εδώ και δύο χρόνια και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Οι διοικούντες τους Baggies είναι ευχαριστημένοι από τον Ισπανό παρά το ότι η ομάδα είναι 7η στην Championship.

