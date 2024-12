Ο Κόουλ Πάλμερ έχει υποβάλει αίτηση για να κατοχυρώσει με εμπορικό σήμα τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του, μαζί με το παρατσούκλι «Cold Palmer», για να λανσάρει στο μέλλον merch με την υπογραφή του.

Ο Κόουλ Πάλμερ διανύει μία ασύλληπτη σεζόν στην Premier League καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, έχοντας παράλληλα προκαλέσει... φρενίτιδα στους οπαδούς της Τσέλσι που αποθεώνουν τον Άγγλο στράικερ. Ο ίδιος βάζει γκολ και γίνεται viral με τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του, που έχει γίνει πλέον σήμα κατατεθέν του.Ο 22χρονος επιθετικός, μάλιστα, σύμφωνα με τη Mirror έχει ξεκινήσει διαδικασίες προκειμένου να τον κατοχυρώσει.

Επιπλέον, το προσωνύμιο «Cold Palmer» που του έχουν δώσει οι φίλαθλοι των Μπλε πρόκειται να το χρησιμοποιήσει για να κυκλοφορήσει μία σειρά προϊόντων που θα φέρουν την υπογραφή του. Ο διεθνής των Τριών Λιονταριών έχει καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να πάρει το εμπορικό σήμα γι'αυτόν τον σκοπό. Στην αίτηση έχει συμπεριλάβει κι ένα βίντεο με τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του το οποίο θέλει να τον προστατέψει ως πνευματική του ιδιοκτησία.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο Πάλμερ προτίθεται να κάνει δυναμική είσοδο στον χώρο του επιχειρείν και να κυκλοφορήσει μία σειρά από merch. Αυτή θα περιλαμβάνει αναψυκτικά, ρούχα, προϊόντα ανδρικής περιποίησης ακόμα και αυτοκίνητα, πάνω στα οποία θα αναγράφεται το παρατσούκλι του.

