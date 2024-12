Ο Μικέλ Αρτέτα δεν αποδοκίμασε τον χαρακτηρισμό της Άρσεναλ ως... νέα Στόουκ από τον Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για κυριαρχία της ομάδας του σε όλα τα σημεία.

Η «βασίλισσα των κόρνερ», έτσι χαρακτηρίζεται η Άρσεναλ την τελευταία διετία, αφού η αποτελεσματικότητά της μετά από εκτελέσεις κόρνερ είναι εντυπωσιακή.

Από την έναρξη της περασμένης σεζόν (2023/2024), οι Gunners έχουν σκοράρει 22 γκολ από κόρνερ, τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και τα δύο γκολ στη νίκη με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Τετάρτη (04/12, 2-0) προήλθαν από εκεί.

Την ευκαιρία να... τρολάρει την Άρσεναλ βρήκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Τότεναμ μεταξύ άλλων, Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ, χαρακτηρίζοντας την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ως τη «νέα Στόουκ», ακριβώς λόγω της απειλής της από στατικές φάσεις. Κάτι που χαρακτήριζε το παιχνίδι της Στόουκ, πάνω από μία δεκαετία πριν.

Ο Μικέλ Αρτέτα από την πλευρά του, έσπευσε να σχολιάσει την ατάκα του Μπερμπάτοφ παίρνοντας τα λόγια του Βούλγαρου ως κομπλιμέντο και περνώντας στην «αντεπίθεση»:

«Κατάλαβα πολύ καλά τι είπε ο Μπερμπάτοφ, το έθεσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το εκλαμβάνουμε ως μεγάλο κομπλιμέντο. Θέλουμε να είμαστε βασιλιάδες σε όλα. Στις στατικές φάσεις, οι καλύτεροι στον κόσμο. Στο υψηλό πρέσινγκ και σε ανοιχτούς χώρους, οι καλύτεροι στον κόσμο. Οι καλύτεροι σε όλα, ακόμη και στην ατμόσφαιρα στο γήπεδο», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός συνεχίζοντας στον ίδιο τόνο:

«Πριν δεν σκοράραμε αρκετά. Ήμασταν μαλθακοί στην άμυνα, δεν είχαμε 'μέταλλο', δεν νικούσαμε μεγάλες ομάδες μακριά από την έδρα μας για πολλά χρόνια. Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι σε όλα. Στις ακαδημίες, στην ανάπτυξη νέων παικτών, στην μεταγραφή παικτών και προπονητών. Αυτός είναι ο στόχος».

"We want to be the kings of everything" 👑



Mikel Arteta on Calafiori injury and reveals Arsenal's ambition to be the best at everything! pic.twitter.com/XGIGjBrvtc