Ο Άρνε Σλοτ επιβεβαίωσε ότι τρεις ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ είναι κοντά στην επιστροφή τους στη δράση, χωρίς ακόμη να είναι γνωστό για πόσα ακόμη ματς θα απουσιάσουν.

Η Λίβερπουλ πηγαίνει... τρένο σε πρωτάθλημα και Ευρώπη φιγουράροντας στην πρώτη θέση της Premier League και του Champions League.

Μπορεί ο βασικός της τερματοφύλακας Άλισον να λείπει εδώ και περίπου δύο μήνες και ο Κέλεχερ να έχει πάρει έκτοτε φανέλα βασικού, ωστόσο η επιστροφή του Βραζιλιάνου γκολκίπερ στη δράση πλησιάζει.

Απέναντι στη Νιούκαστλ την προηγούμενη αγωνιστική, ο Κέλεχερ υπέσεσε σε ένα τραγικό λάθος στα τελευταία λεπτά του ματς, το οποίο ο Σερ εκμεταλλεύτηκε για να ισοφαρίσει σε 3-3, υποχρεώνοντας του Reds σε απώλεια δύο βαθμών.

Ο Άρνε Σλοτ, στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι με την Έβερτον το Σάββατο (07/12, 14:30), επιβεβαίωσε ότι ο Άλισον βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του, ωστόσο δεν θα δώσει το «παρών» στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ.

Arne Slot confirms Alisson, Jota & Chiesa all closing in on return but not ready for the Merseyside derby.



Mac Allister suspended, but Gravenberch will start.



"Aggressive" and "smart" were today's buzzwords as Slot prepares for his first derby.https://t.co/6iwbhPUe2X