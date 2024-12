Την κόκκινη κάρτα για έναν όχι και τόσο... καθημερινό λόγο είδε ο αρχηγός της Σαουθάμπτον, Τζακ Στίβενς, στο παιχνίδι κόντρα στην Τσέλσι.

Ούτε για κάποιο σκληρό τάκλιν, ούτε για φάουλ ως τελευταίος παίκτης, ούτε για χτύπημα εκτός φάσης! Ο Τζακ Στίβενς της Σαουθάμπτον αντίκρισε μια... ασυνήθιστη κόκκινη κάρτα κόντρα στην Τσέλσι. Ο αρχηγός των Saints αποφάσισε να τραβήξει από το πλούσιο μαλλί του τον Μαρκ Κουκουρέγια και να τον ρίξει στο έδαφος σε στατική φάση στην οποία ο Ισπανός τον μάρκαρε, με το VAR να παρεμβαίνει και τον Τόνι Χάρινγκτον να τον αποβάλει μετά από έλεγχο στο μόνιτορ!

Stephens pulls Marc Cucurella's hair and gets a red card 🟥 pic.twitter.com/367NB0aLYS

Jack Stephens was sent off for pulling Marc Cucurella's hair 😳 pic.twitter.com/o0VZq7UGG0