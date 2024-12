Σύμφωνα με την Guardian, οι μέρες του Ζουλιέν Λοπετέγκι στη Γουέστ Χαμ είναι... μετρημένες και το όνομα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο φιγουράρει στη λίστα των πιθανών αντικαταστατών του Ισπανού.

Η Γουέστ Χαμ δεν μπορεί να συνέλθει μετά την «πεντάρα» της Άρσεναλ στην έδρα της, η οποία ήταν και το κερασάκι στην τούρτα των απογοητευτικών εμφανίσεων για τα «σφυριά». Στο επίκεντρο της κριτικής έχει βρεθεί ο Ζουλιέν Λοπετέγκι, του οποίου η θέση στον πάγκο της ομάδας είναι επισφαλής. Ο Ισπανός δεν αποκλείεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Λονδρέζους και το παιχνίδι απέναντι στη Λέστερ (3/12,22:15) θα είναι καθοριστικό για το μέλλον του στην ομάδα.

Όσο ο ίδιος έχει λάβει... τελεσίγραφο, η διοίκηση εξετάζει ήδη τους προπονητές που θα μπορούσαν να τον διαδεχθούν, με την Guardian να αποκαλύπτει ότι σκέφτονται πολύ σοβαρά την περίπτωση του Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

Ο 50χρονος τεχνικός είναι ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Πόρτο το περασμένο καλοκαίρι και περιμένει να ακούσει μία πρόταση που θα τον ικανοποιεί. Ο ίδιος δεν έχει προπονήσει ξανά ομάδα στο Νησί και το να αναλάβει τη Γουέστ Χαμ θα είναι μία νέα πρόκληση στην πολυετή καριέρα του.

