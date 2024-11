Η μέχρι τώρα απογοητευτική πορεία της Γουέστ Χαμ έχει φέρει με την πλάτη στον τοίχο τον Ζουλέν Λοπετέγκι και μάλιστα τα «σφυριά» ήδη εξετάζουν περιπτώσεις εφόσον αποφασίσουν να απομακρύνουν τον Ισπανό.

Το κάκιστο ξεκίνημα του Ζουλέν Λοπετέγκι στον πάγκο της Γουέστ Χαμ έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον Ισπανό τεχνικό. Σύμφωνα με τα όσα γράφουν στην Αγγλία, η θέση του Λοπετέγκι στον πάγκο της λονδρέζικης ομάδας δεν είναι καθόλου σίγουρη, καθώς ο Ισπανός βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και καλείται να αντιστρέψει το κλίμα ώστε να συνεχίσει στα «σφυριά».

Όπως αναφέρει ο «Guardian» ο Λοπετέγκι βρίσκεται στα «σχοινιά» και η διοίκηση της Γουέστ Χαμ έχει ήδη ξεκινήσει να «χτενίζει» την αγορά των προπονητών, έχοντας φτιάξει μάλιστα μια λίστα υποψήφιων τεχνικών που θα μπορούσαν να αναλάβουν τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας των «σφυριών».

Η «Daily Mail» το έχει πάει ένα βήμα παραπέρα και έχει ήδη αποκαλύψει τους υποψήφιους αντικαταστάτες του Ισπανού. Σύμφωνα με το αγγλικό Μέσο, τα «σφυριά» εξετάζουν τους Τέρζιτς, Σμιντ, Χένες και Χιούλμαντ, με τον πρώην τεχνικό της Ντόρτμουντ να βρίσκεται στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας. Στη Γουέστ Χαμ θα δώσουν περιθώριο στον Λοπετέγκι, ωστόσο εάν ο Ισπανός δεν καταφέρει να κερδίσει κάτι από τα παιχνίδια με τη Νιούκαστλ και την Άρσεναλ, τότε κατά πάσα πιθανότατα θα δει την πόρτα της εξόδου...

