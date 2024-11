Οι Σαουδάραβες είναι διατεθειμένοι να «ταράξουν» τα νερά με μια μυθική πρόταση στον Μοχάμεντ Σαλάχ, προσφέροντας του μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ.

Στον «αέρα» μοιάζει να βρίσκεται το μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ. Λίγο μετά την τελευταία αναμέτρηση πρωταθλήματος της Λίβερπουλ απέναντι στη Σαουθάμπτον, ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ δήλωσε πως τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται πιο κοντά στην αποχώρηση παρά στην παραμονή και τόνισε πως δεν του έχει γίνει ακόμα κάποια πρόταση ανανέωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail» οι Σαουδάραβες δεν έχουν ξεχάσει την περίπτωση του Σαλάχ. Ίσα, ίσα, οι ομάδες της Σαουδικής Αραβίας παρακολουθούν στενά και με μεγάλο ενδιαφέρον την υπόθεση του 32χρονου σταρ, έχοντας μάλιστα ήδη προετοιμάσει το έδαφος σε περίπτωση που μπορέσουν να κάνουν κρούση.

Όπως αναφέρεται στο αγγλικό δημοσίευμα, οι σύλλογοι της Σαουδικής Αραβίας σκοπεύουν να κάνουν στον Σαλάχ μια μυθική πρόταση την οποία δύσκολα θα μπορέσει να αρνηθεί ο 32χρονος αστέρας της Λίβερπουλ. Μάλιστα, η συγκεκριμένη πρόταση ενδέχεται να ξεπεράσει και τον τεράστιο μισθό που λαμβάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φέρεται να αμείβεται με 200 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από την Αλ Νασρ και σύμφωνα με τα όσα τονίζει η «Daily Mail», ο μισθός του Σαλάχ θα ξεπεράσει τα συγκεκριμένα νούμερα.

🎙️Fabrizio Romano on Mo. Salah future:

“In case he can’t agree a new deal with Liverpool. Those who decide at Saudi Pro League still consider Mo. Salah one of the big names for future.” 🇪🇬 pic.twitter.com/S76DXbUji0