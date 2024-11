Ο Ρόι Κιν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την οργή του με έναν οπαδό της Ίπσουιτς που τον έβριζε από την εξέδρα, έβγαλε το μικρόφωνο την ώρα της εκπομπής του Skysports και τον πλησίασε λέγοντάς του ότι θα τον περιμένει στο πάρκινγκ!

Η επίσκεψη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο γήπεδο της Ίπσουιτς έληξε με άδοξο ντεμπούτο για τον Ρούμπεν Αμορίμ και με... πολλά νεύρα για τον Ρόι Κιν.

Ο σχολιαστής του SkySports και σύνδεσμος των δύο ομάδων αφού εκτός από θρύλος της Γιουνάιτεντ είχε προπονήσει την Ίπσουιτς τη διετία 2009-2011, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την οργή του με έναν οπαδό των γηπεδούχων που τον έβριζε ασταμάτητα την ώρα, μάλιστα, που είχε πάρει θέσει για το post-game του ματς στην εκπομπή του αγγλικού δικτύου.

Γνωστός για τις ένθερμες αντιδράσεις του, ο Ιρλανδός δεν το άφησε να περάσει έτσι, έβγαλε το μικρόφωνο και πλησίασε τον εν λόγω οπαδό, λέγοντάς του με απειλητικό ύφος ότι θα τον περιμένει αργότερα στο πάρκινγκ!

Στο συμβάν συγκεντρώθηκαν τα μέλη της παραγωγής του SkySports, με τον συμπαρουσιαστή του Κιν, Τζέιμι Ρέντναπ να προσπαθεί να συνετίσει τον οπαδό της Ίπσουιτς και να ηρεμήσει γενικότερα τα πνεύματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρόι Κιν έχει... προηγούμενα με τους οπαδούς των «Tractor Boys» από τη θητεία του ως προπονητής στο κλαμπ, όταν και είχε απολυθεί μεσούσης της περιόδου 2010/11 έχοντας την ομάδα στην 21η θέση της Championship και με συνολικό απολογισμό μόλις 28 νίκες σε 81 παιχνίδια.

Roy Keane’s just offered an Ipswich fan out in the car park😭😭😭



“I’ll wait for you in the car park and we can discuss it!”😳 pic.twitter.com/gJsEQkU1Ow