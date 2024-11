Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης στην Ελβετία για πρόστιμο αξίας μόλις 65 ευρώ.

Σύμφωνα με το ελβετικό μέσο «Blick», ο Έρλινγκ Χάαλαντ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης λόγω της μη καταβολής προστίμου ύψους 65 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νορβηγός επιθετικός της Σίτι, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, δεν έχει πληρώσει πρόστιμο 60 ελβετικών φράγκων (περίπου 65 ευρώ). Αυτό μπορεί να τον οδηγήσει σε... μπελάδες, αν επισκεφθεί την Ελβετία, καθώς κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης μερικών ωρών... Ολα πάντως θα τελειώσουν, αν ο Χάαλαντ, ο οποίος διαπραγματεύεται νέο συμβόλαιο με τη Σίτι, πληρώσει αυτό το ποσό. Άλλωστε, ο πατέρας του κάνει διακοπές στην Ελβετία και σίγουρα θα ήθελε ήρεμες οικογενειακές στιγμές...

