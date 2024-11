«Απασφάλισε» κατά του Τεν Χαγκ ο Βέγκχορστ: «Φταίει που δεν εκπληρώθηκαν τα όνειρά μου στη Γιουνάιτεντ»

Ο Βέγκχορστ εξαπέλυσε πυρά κατά του άλλοτε προπονητή του, Έρικ Τεν Χαγκ, λέγοντας ότι δεν τον αξιοποίησε σωστά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γεγονός που κατέστρεψε την πορεία του στην ομάδα.

Ο Βουτ Βέγκχορστ μίλησε στο Manchester Evening News για τη θητεία του στους Κόκκινους Διαβόλους, η οποία δεν κύλησε ομαλά λόγω ενός συγκεκριμένου ατόμου το οποίο και φωτογράφισε. Ο Ολλανδός υποστήριξε πως τα όνειρά του δεν εκπληρώθηκαν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εξαιτίας του Έρικ Τεν Χαγκ ο οποίος βρισκόταν τότε στην άκρη του πάγκου της.

Ο ίδιος εξέφρασε τα παράπονά του για τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποίησε ο συμπατριώτης προπονητής του, λέγοντας ότι έμεινε εκτός αρχικής ενδεκάδας επειδή υστερούσε στα γκολ, συνέβαλλε όμως με άλλους τρόπους στο κομμάτι της δημιουργίας που δεν αναγνωρίστηκαν από τον τότε τεχνικό του. Θεωρεί πως χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αναδειχθούν άλλοι παίκτες αντί εκείνου, γεγονός που οδήγησε την καριέρα του στην ομάδα σε... κατάρρευση.

Στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, που σύμφωνα με τον Βέγκχορστ είναι η Premier League, είδε τις ευκαιρίες του να χάνονται και τελικά αποχώρησε άδοξα για να αγωνιστεί στην Μπέρνλι, έχοντας δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 31 συμμετοχές με τους Κόκκινους Διαβόλους.

🚨 Wout Weghorst blames Erik Ten Hag for his disappointing stint at Manchester United.



He feels he didn't score many goals because the system used under Ten Hag was aimed at getting the best of others.



(Source: @ManUtdMEN) pic.twitter.com/5EgZ2R7Qrt