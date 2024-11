Το πανό «Arne's Slot Machine» εμφανίστηκε στο «Ανφιλντ» και ο Ολλανδός αρχίζει και ζεσταίνει ξανά τους φίλους της Λίβερπουλ.

Μέχρι και την τελευταία διακοπή, ο Άρνε Σλοτ αναφερόταν επανειλημμένα στο καλό πρόγραμμα που είχε η ομάδα του στην αρχή της σεζόν όταν αξιολογούσε το ξεκίνημα της ομάδας του. Το σερί των αγώνων από τη διακοπή του Οκτωβρίου μέχρι αυτή τη διακοπή είχε ως στόχο να δώσει μια σαφέστερη ένδειξη για το πού πρέπει να τοποθετηθούν τα επίπεδα προσδοκιών. Οι αγώνες της Premier League με την Τσέλσι, την Άρσεναλ, την Μπράιτον και την Άστον Βίλα, αλλά και οι αναμετρήσεις με Λειψία και Λεβερκούζεν για το Champions League και Μπράιτον για το Carabao έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα.

Έξι νίκες και μία ισοπαλία σημαίνει ότι η Λίβερπουλ όχι μόνο ολοκλήρωσε αήττητη αυτό το μπλοκ αγώνων, αλλά είναι πρώτη στην Premier League, στη League Phase του Champions League, ενώ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Carabao Cup.

Οι φίλοι της Λίβερπουλ ζεσταίνονται αρκετά μετά το… πάγωμα από τη φυγή του Κλοπ, κάτι που αποτυπώνεται και στο πανό έχει αρχίσει να εμφανίζεται τακτικά στο Kop στους εντός έδρας αγώνες «Arne's Slot Machine».

Οι δύσκολες προκλήσεις συνεχίζονται, με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι το επόμενο δεκαπενθήμερο, όμως ο Ολλανδός τεχνικός βγάζει μια δυναμική που κρατά ήρεμους τους Reds. Έχει ωφεληθεί από τη δουλειά του Κλοπ, αλλά μια φρέσκια φωνή και νέες ιδέες έχουν αναζωογονήσει τους παίκτες και το Άνφιλντ αισθάνεται ότι κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει. Αν ο Γερμανός ήταν διάσημος για το heavy metal ποδόσφαιρό του, ο Σλοτ ξέρει να κάνει «τομές» εκεί που πιστεύει ότι χρειάζονται. Δεν υπήρξαν πολλές ριζικές αλλαγές, αλλά η μεταμόρφωση του Λουίς Ντίας σε έναν παραγωγικό σκόρερ μπορεί να είναι μία από τις πιο απροσδόκητες και προοδευτικές κινήσεις του Ολλανδού.

Most wins in their first 16 games in all competitions, for all new Premier League managers…



• Arne Slot: 14 (Liverpool, 2024)

• José Mourinho: 13 (Chelsea, 2004)

• Carlo Ancelotti: 13 (Chelsea, 2009)

• Avram Grant: 12 (Chelsea, 2007)

• Antonio Conte: 12 (Chelsea, 2016)

•… pic.twitter.com/FbzruzyVpZ