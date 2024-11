Η άφιξη του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο έθεσε τέλος στην παρουσία του Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ανακοινώνει την αποχώρησή του.

Σύντομο αποδεικνύεται το πέρασμα του Ρουντ Φαν Νίστελροϊ από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ολλανδός πρώην επιθετικός βρέθηκε στο τεχνικό τιμ των Κόκκινων Διάβολων ως βοηθός του Έρικ Τεν Χαγκ στο ξεκίνημα της σεζόν, προτού αναλάβει ως υπηρεσιακός μετά την απομάκρυνση του συμπατριώτη του.

Στα τέσσερα ματς που έκατσε ως «αφεντικό» στον πάγκο κατάφερε να οδηγήσει τη Γιουνάιτεντ σε τρεις νίκες και μια ισοπαλία απέναντι στην Τσέλσι, με πολλούς οπαδούς του κλαμπ να τον στηρίζουν για να παραμείνει στο τεχνικό τιμ και μετά την έλευση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο ίδιος από την πλευρά του είχε ξεκαθαρίσει σε πρόσφατες δηλώσεις του πως θα ήθελε να παραμείνει στο κλαμπ και να βοηθήσει από όποιον ρόλο μπορεί, αλλά τελικά το μέλλον του βρίσκεται μακριά από το Μάντσεστερ.

Όπως έγινε γνωστό άλλωστε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ολλανδός δεν θα συνεχίσει στο τεχνικό team του Αμορίμ. «Ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ και οι τρεις προπονητές της πρώτης ομάδας αποχωρούν από το κλαμπ με τις καλύτερες ευχές μας για το μέλλον. Ευχαριστούμε για την ακλόνητη δέσμευσή σας στη Γιουνάιτεντ».

Ruud van Nistelrooy and three first-team coaches have departed the club with our best wishes for the future.



Thank you for your unwavering commitment to United ❤️#MUFC