Ο Μπρούνο Φερνάντες συνδύασε με γκολ και ασίστ την εμφάνιση Νο250 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον απολογισμό του ως τώρα στην Premier League να είναι εφάμιλλος του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα μετά την αποχώρηση του Έρικ Τεν Χαγκ επικρατώντας για δεύτερη φορά μέσα σε δέκα μέρες της Λέστερ (3-0), εν πολλοίς χάρη στον Μπρούνο Φερνάντες.

Ο αρχηγός των Κόκκινων Διαβόλων συμπλήρωσε 250 παιχνίδια στο κλαμπ και το έκανε με τον ιδανικότερο τρόπο, σημειώνοντας γκολ και ασίστ για την άνετη επικράτηση επί των Αλεπούδων που εξελίσσονται στο αγαπημένο του... θήραμα στο Νησί (5 γκολ και 4 ασίστ σε 8 ματς απέναντί τους).

Η παρουσία του Πορτογάλου στο «Ολντ Τράφορντ» είναι αναμφίβολα ανεκτίμητη για τη Γιουνάιτεντ, ανεξάρτητα με τα σκαμπανεβάσματά της την τελευταία τετραετία, κάτι που φαίνεται κι από τους αριθμούς του ως τώρα.

Συγκεκριμένα, ο Μπρούνο Φερνάντες έφτασε να μετρά συμμετοχή σε 100 γκολ στην Premier League και το πέτυχε με ένα παιχνίδι περισσότερο από ό,τι ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρώτο του πέρασμα στους Κόκκινους Διαβόλους (169)! Με το γκολ που σημείωσε, μάλιστα για το άνοιγμα του σκορ, ξεπέρασε τον εμβληματικό Ερίκ Καντονά που σταμάτησε στα 82 τέρματα!

Συνολικά μετράει 83 γκολ και 73 ασίστ στον σύλλογο, βρίσκεται στη 12η θέση των all-time σκόρερ του κλαμπ μαζί με τον συμπαίκτη του, Μάρκους Ράσφορντ και χρειάζεται άλλα δέκα για να πατήσει στην πρώτη δεκάδα.

Bruno Fernandes has now been directly involved in 100 Premier League goals for Manchester United:



◎ 170 games

◉ 56 goals

◉ 44 assists



What a signing he has been. 😍 pic.twitter.com/6BlIOyXOOe