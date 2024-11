Την τελευταία στιγμή αναμένεται να κριθεί η συμμετοχή του καταλυτικού Κόουλ Πάλμερ για την Τσέλσι, στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με την Άρσεναλ.

Το μεγάλο λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα στην Τσέλσι και την Άρσεναλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Premier League. Τόσο οι «μπλε», όσο και οι «κανονιέρηδες» έχουν από 18 βαθμούς, με αποτέλεσμα το ντέρμπι της Κυριακής να αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Στο στρατόπεδο της Τσέλσι επικρατεί μεγάλη αγωνία όσον αφορά τη συμμετοχή του Κόουλ Πάλμερ. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός αποκόμισε ένα πρόβλημα στο γόνατο στο τελευταίο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπειτα από ένα σκληρό μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Λισάντρο Μαρτίνες.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, η συμμετοχή του Πάλμερ θα κριθεί την τελευταία στιγμή, καθώς ο 21χρονος δεν έχει προπονηθεί καθόλου με την υπόλοιπη ομάδα τη συγκεκριμένη εβδομάδα.

Ο Έντσο Μαρέσκα από την άλλη δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής πως ο Πάλμερ βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και τόνισε ότι θα τον περιμένουν μέχρι και το Σάββατο για να φανεί εάν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο μεγάλο ντέρμπι με την Άρσεναλ.

«Βελτιώνεται και έχουμε ακόμα δύο ημέρες προετοιμασίας. Ελπίζουμε να τον έχουμε σε μια προπόνηση και μετά θα αποφασίσουμε», δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός της Τσέλσι.

Enzo Maresca is hopeful that Cole Palmer will be fit for Sunday's match against Arsenal 🔵 pic.twitter.com/dPDPTlsuz3