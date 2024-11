Ο Μάρτιν Όντεγκααρντ επέστρεψε στις προπονήσεις της Άρσεναλ έπειτα από 1,5 μήνα και δεν αποκλείεται να βρεθεί στην αποστολή των «κανονιέρηδων» για το μεγάλο παιχνίδι με την Ίντερ.

Όλο και πιο κοντά στη μεγάλη επιστροφή του στην αγωνιστική δράση βρίσκεται ο αρχηγός της Άρσεναλ, Μάρτιν Όντεγκααρντ. Ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός που απουσιάζει εδώ και σχεδόν έξι εβδομάδες, βρίσκεται μια ανάσα από την επιστροφή του, καθώς κατάφερε μετά από καιρό να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Όντεγκααρντ είχε τραυματιστεί με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας στη διακοπή του Σεπτέμβρη, αποκομίζοντας ένα πρόβλημα στον αστράγαλο το οποίο τον άφησε στα «πιτς» για 1,5 μήνα.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να συμπεριληφθεί κανονικά στην αποστολή του Μικέλ Αρτέτα για το μεγάλο παιχνίδι με την Ίντερ στην Ιταλία στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

🚨🔴⚪️ Martin Ødegaard back training with Arsenal squad today ahead of UCL game against Inter. pic.twitter.com/6ycj1s2Rbh