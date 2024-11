Το μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ παραμένει αβέβαιο και ο Αιγύπτιος εξτρέμ... ανησύχησε ακόμα περισσότερο τους οπαδούς των Ρεντς με το μήνυμα που τους απηύθυνε στα social media.

Η Λίβερπουλ επέστρεψε στην κορυφή της Premier League, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να κάνει και κόντρα στην Μπράιτον αυτό που ξέρει καλά, να κρίνει το ματς με την ποιότητά του. Χάρη στο φοβερό του τέρμα, οι Ρεντς επικράτησαν των Γλάρων και ο Αιγύπτιος μετά το παιχνίδι ευχαρίστησε τους οπαδούς τους για τη στήριξή τους. Πολλοί εξ αυτών ωστόσο στάθηκαν στο... αινιγματικό του μήνυμα όσον αφορά στο μέλλον του. Υπενθυμίζουμε άλλωστε πως το συμβόλαιό του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και ακόμα δεν έχει ανανεώσει.

Top of the table is where this club belongs. Nothing less. All teams win matches but there’s only 1 champion in the end. That’s what we want. Thank you for your support last night. No matter what happens, I will never forget what scoring at Anfield feels like. pic.twitter.com/c2rVHQxjK8