Ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίστηκε για πέμπτη φορά φέτος βασικός με τη Λίβερπουλ και οι «reds» έφτασαν σε μια ακόμη νίκη, διευρύνοντας το απόλυτο ρεκόρ νικών τους με τον Έλληνα μπακ στην ενδεκάδα ο οποίος έκανε το κορυφαίο προσωπικό παιχνίδι της σεζόν απέναντι στην Μπράιτον.

Ξανά στην κορυφή της Premier League σκαρφάλωσε η Λίβερπουλ. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ κατάφερε να φέρει «τούμπα» το παιχνίδι με την Μπράιτον και να επικρατήσει με 2-1 των «γλάρων», ανεβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο στην πρώτη θέση της κατάταξης, μετά την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από την Μπόρνμουθ.

Τον δικό του ρόλο σε αυτή τη νίκη των «reds» έπαιξε και ο Κώστας Τσιμίκας. Ο Έλληνας αριστερός μπακ αγωνίστηκε βασικός και για ακόμη μια φορά έβγαλε ασπροπρόσωπο τον Άρνε Σλοτ ο οποίος δείχνει να εμπιστεύεται σε μεγάλο βαθμό τον 28χρονο διεθνή.

Για πέμπτη φορά μέσα στη σεζόν, ο Κώστας Τσιμίκας ξεκίνησε βασικός σε παιχνίδι της Λίβερπουλ. Μετράει δύο συμμετοχές ως βασικός στην Premier League, άλλες τόσες στο Champions League και μια στο Carabao Cup. Με τον Τσιμίκα στο αρχικό σχήμα η Λίβερπουλ μετράει πέντε νίκες σε πέντε ματς, έχοντας το απόλυτο σε όσα παιχνίδια έχει αγωνιστεί ως βασικός ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ.

Ο Τσιμίκας έχει ξεκινήσει βασικός απέναντι σε Κρίσταλ Πάλας και Μπράιτον στο πρωτάθλημα, ενώ μετράει ακόμα τρεις εμφανίσεις ως «ενδεκαδάτος» κόντρα σε Μίλαν, Λειψία και Γουέστ Χαμ, έχοντας συνεισφέρει σημαντικά και στις πέντε νίκες που πέτυχε η ομάδα του Σλοτ στα συγκεκριμένα παιχνίδια.

Ο Τσιμίκας έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως πρόκειται για ένα σύγχρονο μπακ, καθώς αρέσκεται να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, έχοντας αναδείξει τις επιθετικές του αρετές στο κορυφαίο επίπεδο με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Κόντρα στην Μπράιτον ωστόσο ο «Greek Scouser» κατάφερε να δείξει και το καλό του αμυντικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με το Wyscout, ο «Τσίμι» απέναντι στην Μπράιτον έδωσε συνολικά 17 μονομαχίες και βγήκε νικητής στις 13. Από τις 17 μονομαχίες που έδωσε, οι 11 έγιναν σε αμυντική λειτουργία από τις οποίες ο Έλληνας άσος κέρδισε το 82% των μονομαχιών (9) που έδωσε. Παράλληλα, ο «Τσίμι» κέρδισε 2/2 διεκδικήσιμες μπάλες, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο και την αντίληψη του στον χώρο. Απέναντι στην Μπράιτον ο Τσιμίκας είχε επίσης τρία κοψίματα, ενώ κατάφερε να κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα ακόμα δύο φορές, ανακόπτοντας τις επιθέσεις των «γλάρων».

Kostas Tsimikas today by the way! 👏



Our best player by a country mile in the first-half and was outstanding defensively. He is a nailed-on starter now! 🇬🇷 pic.twitter.com/Y33TQyXyRx