Η Γιουνάιτεντ επιλέγει Σπόρτινγκ: Ο Αμορίμ έγινε η 5η ακριβότερη αγορά της από τα Λιοντάρια

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την απόκτηση του Ρούμπεν Αμορίμ, έχει δαπανήσει από το 2003 και ύστερα συνολικά 143 εκατ. ευρώ στην αγορά παικτών (τώρα και προπονητή) που βρίσκονταν στο δυναμικό της Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την απόλυση του Τεν Χαγκ, γυρίζει σελίδα επιλέγοντας τον Ρούμπεν Αμορίμ για διάδοχο του Ολλανδού. Ο ίδιος δήλωσε πιο έτοιμος από ποτέ να αναλάβει αυτή τη δύσκολη αποστολή, μιάς και θα πιάσει δουλειά σε μία εποχή που οι Κόκκινοι Διάβολοι ταλανίζονται από τα εσωτερικά τους ζητήματα.

Η Σπόρτινγκ Λισαβώνας και οι φίλαθλοι της αποχαιρέτησαν τον Ίβηρα τεχνικό, ο οποίος έδωσε την τελευταία του παράσταση κόντρα στην Εστρέλα και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο που είχε δώσει το «παρών». Ο 39χρονος είναι απόλυτα ταιριαστός στα πλάνα των Άγγλων, οι οποίοι δεν προτίμησαν την πορτογαλική αγορά μόνο στην περίπτωση εκείνου, αλλά και σε παλαιότερες μεταγραφές παικτών, που στη συνέχεια ενσωματώθηκαν και άφησαν το στίγμα τους στην ομάδα του Μάντσεστερ.

Πιο συγκεκριμένα, από το 2003 μέχρι και την απόκτηση του Αμορίμ, η Γιουνάιτεντ έχει ξοδέψει συνολικά 143 εκατ. ευρώ σε παίκτες (τώρα και προπονητή), που βρίσκονταν στο δυναμικό των Λιονταριών.

🚨🚨| Since 2003, Manchester United have spent approximately £120 million in acquiring talent from Sporting CP. 1. Bruno Fernandes: £54.5 million 2. Nani: £21.4 million 3. Marcos Rojo: £16.8 million 4. Cristiano Ronaldo: £15.9 million 5. Rúben Amorim: £10.6 million pic.twitter.com/C7Hk7XSb2j

Πριν 11 χρόνια, ο Ρονάλντο είχε έρθει στο «Όλντ Τράφορντ» από τη Σπόρτινγκ αντί 19 εκατομμυρίων, με τη μεταγραφή αυτή να γίνεται μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία του συλλόγου. Η επιτυχία του σούπερ σταρ της Αλ Νασρ με τη φανέλα των Reds αποτέλεσε κίνητρο για την ομάδα να στραφεί ξανά στο πορτογαλικό πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια.

Το 2007, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέκτησε τον Νάνι που επίσης αγωνιζόταν στη Σπόρτινγκ, δίνοντας 25 εκατ. ευρώ το 2007. Ο 37χρονος πλέον παίκτης πήρε τα πάντα με τους Κόκκινους Διαβόλους, συμπεριλαμβανομένου και του Champions League το 2008.

Το 2014 η ομάδα πρόσθεσε στο δυναμικό της τον Μάρκος Ρόχο, καταβάλλοντας στη Σπόρτινγκ το ποσό των 20 εκατ. ευρώ. Τέλος, ο Μπρούνο Φερνάντες, μία από τις πιο καθοριστικές προσθήκες που έκανε η Γιουνάιτεντ τα τελευταία χρόνια, αγωνιζόταν για τη Σπόρτινγκ μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, όταν μετακόμισε στο Μάντσεστερ αντί 65 εκατ., για να φορέσει σήμερα το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι η 5η ακριβότερη επένδυση (10 εκατ. ευρώ) των Κόκκινων Διαβόλων στους Πορτογάλους και δεν αποκλείεται αυτός να φέρει μαζί του και τον παίκτη του στα Λιοντάρια, Βίκτορ Γιόκερες, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο το ποσό που έχει δαπανήσει η Γιουνάιτεντ σε αγορές από τον... αγαπημένο της πορτογαλικό σύλλογο.

