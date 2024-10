Ο προπονητής της εθνικής Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, δήλωσε πως ο Μάρτιν Όντεγκααρντ βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στη δράση και ελπίζει πως θα είναι διαθέσιμος στην επόμενη διακοπή για το Nations League.

Ο Μάρτιν Όντεγκααρντ είναι στα «πιτς» πάνω από έναν μήνα, μετά το πρόβλημα που αποκόμισε στον αστράγαλό του στις αρχές Σεπτεμβρίου για το ματς της Νορβηγίας με την Αυστρία στο Nations League.

Ο Μικέλ Αρτέτα είχε παραδεχθεί νωρίτερα μέσα στο μήνα πως ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ θα μείνει εκτός για κάποιο διάστημα χωρίς ωστόσο να διεκρινίσει τον χρόνο απουσίας του Νορβηγού.

Νέα όσον αφορά την περίπτωσή του έδωσε ο προπονητής της εθνικής Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, λέγοντας πως ο Όντεγκααρντ βρίσκεται σε καλό δρόμο ώστε να επιστρέψει στην επόμενη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο Nations League, στα μέσα του Νοέμβρη.

Norway boss Ståle Solbakken says Norway are planning to call up Martin Ødegaard in the next international break. 🇳🇴🫣 pic.twitter.com/7YQBxmkRGq