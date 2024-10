Δράμα στο φινάλε του αγώνα Γουλβς - Μάντσεστερ Σίτι, όταν οι Citizens βρήκαν το γκολ της λύτρωσης στο 90'+5΄το οποίο επικυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR.

Δραματική «απόδραση» από την έδρα της Γουλβς πανηγύρισε η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς με γκολ του Στόουνς στο 90+5΄οι Citizens κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ και να πάρουν το τρίποντο κορυφής με το τελικό 2-1.

Η λύτρωση πάντως ήρθε με χτυποκάρδια, προβληματισμό και τελικά.. ανακούφιση για τους φιλοξενούμενους. Ο Στόουνς άλλωστε μπορεί να χάρισε χαμόγελα όταν έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, όμως ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι για επιρροή του εκτεθειμένου Μπερνάρντο Σίλβα, προκαλώντας έντονα παράπονα από πλευράς Σίτι.

Ολόκληρος ο πάγκος ήταν όρθιος με... πρωτοστάτη τον Πεπ Γκουαρδιόλα που έδειχνε να μην καταλαβαίνει τον λόγο που ακυρώθηκε το γκολ, όμως τελικά το VAR έκανε παρέμβαση και συμβούλεψε τον ρέφερι να ελέγξει ο ίδιος τη φάση, αλλάζοντας τα δεδομένα.

Αφού τσέκαρε το γκολ στο μόνιτορ, ο διαιτητής Κρις Κάβανα έκρινε πως ο εκτεθειμένος Μπερνάρντο Σίλβα δεν εμπόδιζε τον (εξαιρετικό στο ματς) Ζοσέ Σα και μέτρησε κανονικά το γκολ, σκορπώντας χαμόγελα στους φιλοξενούμενους.

