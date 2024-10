Πολλοί ήταν αυτοί που αναρωτήθηκαν αν ο Χάουαρντ Γουέμπ είχε ανάμιξη στην αποβολή του Γουίλιαμ Σαλιμπά κόντρα στην Μπόρνμουθ, με την επιτροπή διαιτησίας της Premier League (PGMOL) να απαντά αρνητικά.

Η απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Γουίλιαμ Σαλιμπά στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Μπόρνμουθ (19/10, 2-0), είχε κομβικό ρόλο στην πρώτη ήττα των Gunners τη φετινή σεζόν.

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός ανέτρεψε τον Εβανίλσον στο 30ό λεπτό, με τον διαιτητή, Ρόμπερτ Τζόουνς, να του βγάζει την κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, το VAR τον κάλεσε να δει ξανά τη φάση, με τον Τζόουνς τελικά να αλλάζει την απόφασή του δείχνοντας στον Σαλιμπά την κόκκινη κάρτα, επειδή ήταν ο τελευταίος αμυντικός και στέρησε από την Μπόρνμουθ την ευκαιρία να σκοράρει.

Οι κάμερες του «Sky Sports» εντόπισαν τον επικεφαλής των διαιτητών, Χάουαρντ Γουέμπ, να ακούει προσεκτικά από το ακουστικό του, κοιτώντας παράλληλα το κινητό του, όση ώρα το VAR εξέταζε τη φάση. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που αναρωτήθηκαν αν μπορούσε να παρέμβει στην απόφαση του διαιτητή, με τον Τζέιμι Κάραγκερ να διερωτάται στα social media το ίδιο ακριβώς, σβήνοντας ωστόσο λίγο αργότερα την ανάρτησή του.

Carragher deleted the tweet but is clear Howard Webb influenced that Saliba red card. Should have been a yellow card because of the distance from goal and Ben White’s recovery pace. #BOUARS pic.twitter.com/A6EtTJ13fH