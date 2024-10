Η Τότεναμ παρουσίασε την καθημερινότητα του νέου της ηγέτη, Σον μέσα από ένα εντυπωσιακό video.

O Σον πήρε τη σκυτάλη από τον Κέιν, έγινε ο νέος ηγέτης της Τότεναμ και ο παίκτης που θέλει να φέρει τίτλους στον σύλλογο. Ποια είναι όμως η καθημερινότητά του, πώς θα γίνει πρωταθλητής; Η Τότεναμ με ένα υπέροχο video παρουσιάζει στους φίλους του συλλόγου τον Νοτιοκορεάτη σταρ.

Από την άφιξή του στο προπονητικό μέχρι τις προπονήσεις και τα γεύματά του, ο αρχηγός της Τότεναμ, αποτυπώνει στο χορτάρι και όχι μόνο τη ζωή ενός επαγγελματία ποοδσφαιριστή. Στο video, ο Νοτιοκορεάτης αποκαλύπτει συνήθειες, αγαπημένο φαγητό, ασκήσεις που κάνει για να γυμναστεί, την αποθεραπεία του στην πισίνα, αλλά και όλη τη... ρουτίνα στον δρόμο για την κορυφή.

🏋️‍♂️🥗 A day in a life of Son Heung-min at the Tottenham Hotspur training ground! 🇰🇷



Amazing insight to professional football routine. pic.twitter.com/qyprbLKRwW