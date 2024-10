Ο Τεν Χαγκ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Κόμπι Μέινου για τουλάχιστον ένα μήνα, καθώς ο 19χρονος έχει υποστεί τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο μετά το ματς κόντρα στην Άστον Βίλα.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ υπέστη ακόμα ένα «πλήγμα» λίγες ώρες πριν από τον κρίσιμο αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Μπρέντφορντ για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τα νέα που έμαθε από το ιατρικό team δεν είναι καλά, καθώς ο Κόμπι Μέινου θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα, λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο Μέινου αποσύρθηκε από την αποστολή της εθνικής ομάδα της Αγγλίας την περασμένη εβδομάδα εξαιτίας του προβλήματος που αποκόμισε στο 0-0 εναντίον της Άστον Βίλα, στις 6 Οκτωβρίου. Οι Κόκκινοι Διάβολοι επιβεβαίωσαν ότι ο 19χρονος αναμένεται να μείνει εκτός μέχρι το επόμενο διεθνές διάλειμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου.

Ο απόφοιτος της ακαδημίας των Άγγλων είναι πιθανό να χάσει τους επόμενους επτά αγώνες της ομάδας του, συμπεριλαμβανομένης και της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ, αλλά και με τον ΠΑΟΚ (7/11) για το Europa League.

