Ο Μπέντζμιν Μεντί κινείται νομικά εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι για απλήρωτους μισθούς, ενώ παράλληλα ισχυρίζεται ότι στα πάρτι που διοργάνωνε και για τα οποία κατηγορήθηκε, συμμετείχαν κι άλλοι συμπαίκτες του, με την ομάδα να είναι ενήμερη για αυτό.

Για δύο χρόνια, ο Μπέντζαμιν Μεντί βρισκόταν μακριά από την ποδοσφαιρική δράση, αφού το 2021 κατηγορήθηκε για βιασμό και απόπειρα βιασμού, όταν ήταν παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι. Πέρυσι, ο 30χρονος Γάλλος αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες και έκτοτε αγωνίζεται στη Λοριάν της Ligue 2.

Τη Δευτέρα (14/10), η «Telegraph» αποκάλυψε γραπτές δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή της Σίτι, οι οποίες περιέχονται σε έναν φάκελο με επιπλέον στοιχεία των υποθέσεων για τις οποίες κατηγορήθηκε. Ο Μεντί πλέον έχει προσφύγει στο δικαστήριο κατά της Σίτι για απλήρωτους μισθούς ύψους 11 εκατ. λιρών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τα πάρτι που διοργάνωνε την περίοδο των καταγγελιών αφορούν κι άλλους συμπαίκτες του.

«Αρκετοί παίκτες της πρώτης ομάδας της Μάντσεστερ Σίτι, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού, ήταν όλοι παρόντες στα πάρτι στα οποία συμμετείχα και φιλοξενούσα. Όλοι πίναμε αλκοόλ, όλοι είχαμε περιστασιακές σχέσεις με γυναίκες, όλοι παραβιάσαμε τους περιορισμούς του Covid-19. Αυτό δεν δικαιολογεί τη συμπεριφορά μου, αλλά νιώθω ότι είναι άδικο για τη Μάντσεστερ Σίτι να με ξεχωρίζει με τον τρόπο που το έκανε. Η διαφορά μεταξύ εμένα και των άλλων παικτών, είναι ότι εγώ υπήρξα αυτός που κατηγορήθηκε ψευδώς για βιασμό και ταπεινώθηκε δημοσίως», αποκαλύπτει ο Μεντί που δεν κατονομάζει κάποιον από τους συμπαίκτες του για όσα τους κατηγορεί. «Δεν μπορώ παρά να νιώσω ότι ο σύλλογος προσπαθεί να ζωγραφίσει μια αφήγηση ότι ενεργούσα απερίσκεπτα και η υποτιθέμενη απερισκεψία μου οδήγησε στη σύλληψή μου. Θα ήθελα απλώς να τονίσω ότι εκείνη τη στιγμή δεν έκανα τίποτα διαφορετικό από αρκετούς παίκτες της πρώτης ομάδας».

🚨🗣️ Benjamin Mendy: “Several Manchester City first team players, including the club captain, were all present at the parties that I attended and hosted.



"We all drank alcohol. We all had casual relations with women. We all breached Covid-19 restrictions. This does not excuse my… pic.twitter.com/T51W4mLU0l