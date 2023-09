O Μπενζαμίν Μεντί έκανε το ντεμπούτο του με τη Λοριάν στη Ligue 1 και επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από 763 μέρες.

Η στιγμή που περίμενε ο Μπενζαμίν Μεντί έφτασε. Μετά από περίπου δύο χρόνια ο Γάλλος αριστερός μπακ αγωνίστηκε και πάλι σε επίσημο παιχνίδι. Ο 29χρονος αμυντικός αθωώθηκε τον περασμένο Ιούλιο από τις κατηγορίες περί βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης και η Λοριάν του έδωσε την ευκαιρία για να κάνει restart στην καριέρα του.

Ο Μεντί πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης με την Μονακό, ενώ οι Μονεγάσκοι νικούσαν με 2-1 και επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από 763 μέρες. Τελευταία του εμφάνιση ήταν στις 15 Αυγούστου του 2021, σε μια ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από την Τότεναμ με 1-0. Για την ιστορία η Λοριάν ισοφάρισε σε 2-2 στο 90+7' και πήρε τον βαθμό.

🚨 Benjamin Mendy is finally back on the pitch after 763 days! 🔙🇨🇵



(📸 @PVSportFR) pic.twitter.com/QjrnZAWkfU