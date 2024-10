Τίτλους τέλους σε μια γεμάτη καριέρα έριξε ο Ζόελ Μάτιπ, ο οποίος αποσύρεται από τα γήπεδα σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα βάζει μετά από μια γεμάτη 15ετία ο Ζόελ Μάτιπ.

Αν και μόλις 33 ετών, ο Καμερουνέζος στόπερ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, μετά και τη ρήξη χιαστού που υπέστη τον περασμένο Δεκέμβριο και τελείωσε πρόωρα την τελευταία του σεζόν με τη Λίβερπουλ.

Ο Μάτιπ ήταν ελεύθερος από το καλοκαίρι και είχε ακουστεί για τη Γουέστ Χαμ, αλλά εν τέλει έλαβε την απόφαση να κρεμάσει παπούτσια, έχοντας ουκ ολίγα παράσημα και τίτλους να επιδείξει.

Συγκεκριμένα, με τη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ κατέγραψε 201 συμμετοχές κατακτώντας ένα Champions League, ένα πρωτάθλημα Αγγλίας, δύο League Cup, ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και δύο Community Shield. Στο παλμαρέ του κατέχει επίσης και δύο τίτλους με τη Σάλκε από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του: το Κύπελλο Γερμανίας του 2011 και το γερμανικό Σούπερ Καπ της σεζόν 2011/12.

