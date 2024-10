Το σύνθημα απ' το οποίο βρήκε το προσωνύμιο «Starman» στον Τζορτζ Μπάλντοκ ακούστηκε για άλλη μια φορά σε παμπ του Σέφιλντ, από οπαδούς της πρώην ομάδας του.

Ο ξαφνικός χαμός του Τζορτζ Μπάλντοκ βύθισε στο πένθος τόσο το ελληνικό όσο και το αγγλικό ποδόσφαιρο, με τον αδικοχαμένο μπακ να έχει γράψει τη δική του ιστορία στο Νησί και συγκεκριμένα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, στην οποία έπαιξε επτά χρόνια κι έγινε το αγαπημένο παιδί της εξέδρας.

Ο «Furious George», όπως τον «βάφτισαν» στον αγγλικό σύλλογο για τη μαχητικότητα και τις αστείρευτες δυνάμεις του στον αγωνιστικό χώρο, έφτασε να γίνει σύνθημα στα χείλη των οπαδών, οι οποίοι και φρόντισαν να το ξανατραγουδήσουν για άλλη μια φορά προς τιμήν του.

Το λεγόμενο «Starman» ακούστηκε και πάλι σε τοπική παμπ του Σέφιλντ, όπου οι φίλοι της ομάδας ένωσαν τις φωνές τους στη μνήμη του αγαπημένους τους παίκτη:

«There’s a Starman, running down the right; his name is Georgie Baldock and he’s f*cking dynamite». Σε ελεύθερη μετάφραση: «Υπάρχει ένας Starman που τρέχει στα δεξιά, το όνομά του είναι Τζορτζ Μπάλντοκ και είναι δυναμίτης».

Μπάλντοκ: Ποιο είναι το «Starman», το σύνθημά του στη Σέφιλντ

Οι οπαδοί της Σέφιλντ πήραν το όνομα του συνθήματος από το ομώνυμο τραγούδι του εμβληματικού Ντέιβιντ Μπόουι. Ένα σύνθημα που ακούστηκε άπειρες φορές σε αυτά τα επτά χρόνια παρουσίας του στο «Bramal Lane» και που ήταν αρκετό για να τον ταυτίσει με αυτό το προσωνύμιο, το οποίο τον ακολούθησε και στην Ελλάδα.

Μια επιλογή τραγουδιού μάλλον προφητική. Ο δικός τους «Starman» κοιτάζει πλέον από τον ουρανό και περιμένει, «λέγοντας τους να μην τα κάνουν θάλασσσα, γιατί ξέρει πως όλα αυτά αξίζουν», όπως ακούγεται στους αυθεντικούς στίχους του Ziggy Stardust.

«There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it. 'Cause he knows it's all worthwhile».